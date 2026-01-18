年末年始に美味しいものを食べ過ぎてしまったため、正月明けは胃腸が少しお疲れ気味の方も多いかもしれません。そんなときは少しでも体を労わる献立を意識したいですよね。そこで、簡単＆栄養満点なおうちごはんを提案しているおうち料理研究家・料理ブロガーのちゃんちーさん（Instagram＠chan.chan_chii）のレシピ連載第92回では、栄養が豊富な食材を使ったおかずを紹介します。冷めても美味しいので作り置きにもおすすめの一品