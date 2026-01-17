「白鸚さんは、‘22年の11月や12年にも歌舞伎座の舞台を休演されたことがあり、当時も体調不良という理由でしたが、今回の休演はそれ以上に容体が心配されます。たか子さんの心境としても気が気ではないでしょう」こう話すのは、女優の松たか子（48）の知人だ。1月6日、松の父親で歌舞伎役者の松本白鸚（83）が、体調不良のため歌舞伎座「壽 初春大歌舞伎」の夜の部『女殺油地獄』を25日の千秋楽まで休演することが明らかになった