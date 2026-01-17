2026年2月19日午後3時、内乱首謀の罪で起訴された尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領に対する、司法の初めての歴史的判断が下される。2024年12月3日の非常戒厳宣布から443日後のことだ。【注目】尹錫悦、韓国人1000人が選ぶ「史上最悪の大統領」に内乱特別検察チーム（チョ・ウンソク特別検察官）は、かつて全斗煥（チョン・ドゥファン）前大統領に死刑が求刑・宣告されたその法廷で、30年越しに今度は尹前大統領に「死刑」を求刑