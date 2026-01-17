アメリカのトランプ大統領が、デンマーク領グリーンランドの獲得に執着している。名目は「中露の脅威への対抗」だが、専門家の見方は正反対だ。「かえって習近平やプーチンへの最大の贈り物になる」という。海外メディアは、領土拡大で歴史に名を刻みたいトランプ氏の野望が、NATOとの協力体制すら揺るがしかねないと警告している――。写真＝AFP／時事通信フォト左から、2025年11月12日に北京で撮影された中国の習近平国家主席と