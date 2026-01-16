¸µNewJeans¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¤¬ÎÞ¡ÖÃç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×»öÌ³½ê¤È¤ÎÁûÆ°¤ÇÃ¦Âà
»öÌ³½ê¤ÈÂçÙæ¤á¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢ÁûÆ°¤ÎÃæ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÃ¦Âà¤·¤¿¡¢¸µNewJeans¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×»ÄÎ±¤ò½ä¤ë³ëÆ£¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ºÇ¶á¤ÎYouTube¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¤ÏÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤¿¡£Ãç´Ö¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¿´¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âNewJeans¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢»Ï¤Þ¤ê¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤¿¡£
¥À¥Ë¥¨¥ë¤Ï¸½ºß¡¢½êÂ°»öÌ³½êADOR¡ÊHYBE»±²¼¡Ë¤È¤ÎË¡ÅªÁè¤¤¤Î±²Ãæ¤Ë¤¢¤ë¡£ºòÇ¯12·î¡¢ADOR¤Ï¥À¥Ë¥¨¥ë¤È¤ÎÀìÂ°·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¡¢Ìó430²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó47²¯±ß¡Ë¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤ëÌ±»öÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¡£·ÀÌó°ãÈ¿¤È·ÐºÑÅªÂ»¼º¤¬ÍýÍ³¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÁÊ¾Ù¤Ï¡¢²áµî¤ËHYBE¤È¥ß¥ó¡¦¥Ò¥¸¥ó»á¤ÎÂÐÎ©¤ò°·¤Ã¤¿¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏºÛ¤ÎÆ±¤¸ÉôÌç¤Ç¿³ÍýÃæ¤À¡£
°ìÊý¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Îº£¸å¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¥Ë¤Ï»ÄÎ±¤ò·èÄê¡¢¥Ø¥ê¥ó¤È¥Ø¥¤¥ó¤Ï·ÀÌóÍ¸ú¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ìADOR¤ËÉüµ¢¡£¥ß¥ó¥¸¤¬»Ä¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¸ò¾ÄÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
