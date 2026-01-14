すき家（東京都港区）の牛丼チェーン「すき家」が、同社の人気商品「まぐろたたき丼」に、イクラを盛り付けた「いくらまぐろたたき丼」を1月20日午前9時から期間限定で販売します。【画像】「イクラがいっぱい！」これが、豪華すぎる「メガいくら丼」です！「メガいくら丼」も登場同商品は、濃厚なうまみのイクラと、まろやかな味わいのマグロのたたきを一度に味わうことができる一品です。また、「いくらまぐろたたき丼」