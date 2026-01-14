¡Ú¤¹¤²È¡Û¿Íµ¤¡Ö¤Þ¤°¤í¤¿¤¿¤Ð§¡×¡¡¡È¤¤¤¯¤é¥×¥é¥¹¡É¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡¡ÊÂÀ¹3ÇÜ¡Ö¥á¥¬¤¤¤¯¤éÐ§¡×¤â
¡¡¤¹¤²È¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤ÎµíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¤¹¤²È¡×¤¬¡¢Æ±¼Ò¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¡Ö¤Þ¤°¤í¤¿¤¿¤Ð§¡×¤Ë¡¢¥¤¥¯¥é¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¡Ö¤¤¤¯¤é¤Þ¤°¤í¤¿¤¿¤Ð§¡×¤ò1·î20Æü¸áÁ°9»þ¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥¤¥¯¥é¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¡×¡¡¤³¤ì¤¬¡¢¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡Ö¥á¥¬¤¤¤¯¤éÐ§¡×¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¥á¥¬¤¤¤¯¤éÐ§¡×¤âÅÐ¾ì
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Ç»¸ü¤Ê¤¦¤Þ¤ß¤Î¥¤¥¯¥é¤È¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Þ¥°¥í¤Î¤¿¤¿¤¤ò°ìÅÙ¤ËÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¤¤¯¤é¤Þ¤°¤í¤¿¤¿¤Ð§¡×¤Î¥¤¥¯¥é¤òÈ¾Ê¬¤Ë¤·¤¿¡Ö¤¤¤¯¤é¥Ï¡¼¥Õ¡¦¤Þ¤°¤í¤¿¤¿¤Ð§¡×¤ä¡¢¥¤¥¯¥é¤À¤±¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¡Ö¤¤¤¯¤éÐ§¡×¡¢ÂçÀ¹¤Î¤´ÈÓ¤Ë¡Ö¤¤¤¯¤éÐ§¡×ÊÂÀ¹¤Î3ÇÜ¤Î¥¤¥¯¥é¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¡Ö¥á¥¬¤¤¤¯¤éÐ§¡×¤âÆ±»þ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï¡Ö¤¤¤¯¤é¤Þ¤°¤í¤¿¤¿¤Ð§¡×¤ÎÊÂÀ¹¤¬2080±ß¡Ê°Ê²¼¡¢ÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡¢¡Ö¤¤¤¯¤é¥Ï¡¼¥Õ¡¦¤Þ¤°¤í¤¿¤¿¤Ð§¡×¤ÎÊÂÀ¹¤¬1390±ß¡¢¡Ö¤¤¤¯¤éÐ§¡×¤ÎÊÂÀ¹¤¬1580±ß¡¢¡Ö¥á¥¬¤¤¤¯¤éÐ§¡×¤¬3490±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯1985Å¹ÊÞ¡Ê1·î13Æü»þÅÀ¡Ë¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£