《昨日のライブ帰りの新幹線にて。スタッフさんが用意してくださった、株式会社荻野屋さんの釜飯を頂く荻野目。昔はホーム立ち売りで購入した事のある思い出の味。変わらない美味しさに感動しました！》1月11日、歌手の荻野目洋子がXを更新。JR東日本信越本線・横川駅発祥の駅弁として全国的な知名度を誇る「峠の釜めし」を、駅の立ち売りで購入した経験を明かしたことで、思わぬ展開となっている。「荻野目さんのポストを、ある