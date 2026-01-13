初の自閉症者のバービーを手にするミッコちゃん（左）と母親のプレシャス・ヒルさん/Mattel, Inc. via CNN Newsource（CNN）5歳のミッコちゃんは、バービー人形に見覚えのあるものを見つけた時、喜びで目を輝かせた。人形はハンドスピナーを持ち、ミッコちゃんと同じように特大サイズのヘッドホンをしていた。米ラスベガス在住のミッコちゃんの母親、プレシャス・ヒルさんは、その瞬間を「ほとんど魔法だった」と振り返る。12日に