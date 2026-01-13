今年のお正月も、多くの来園者でにぎわった東京ディズニーリゾート。運営会社のオリエンタルランドは1月6日、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーを合わせた累計入場者数が9億人に達したと発表しました。華やかな話題が続く一方で、SNSでは思わぬ投稿が注目を集めています。Xには、三が日にディズニーランドを訪れたという人が「駐車場で迷惑な停め方をしている車があった」と指摘する写真を投稿しました。複数枚の画像には