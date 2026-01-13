きのう午後3時ごろ、宮崎県小林市にあるスーパーの駐車場で、アフガニスタン国籍のモハマドウラ・アミルアバスちゃん1歳6か月が、軽乗用車にはねられ死亡しました。運転していた47歳の女性は、一時停止したあと右折した際に、右から歩いてきたアミルアバスちゃんに衝突したということです。警察は、女性を過失運転致死の疑いで任意で捜査しています。