昨年、CASIOの人気ウォッチブランド「G-SHOCK」から、浮世絵師・葛飾北斎の名作をデザインしたモデル２種が発売されましたが、葛飾北斎の代表作「富嶽三十六景」をデザインモチーフにしたG-SHOCKが発売へ！裏蓋には“日本”の文字このほど、葛飾北斎の名作デザイン第２弾となるモデル「DW-5600KHFM25-1JR」「DW-5600KHSH25-1JR」が発売されることに。今回、デザインモチーフに採用されたのは、富嶽三十六景の中から「深川万年橋下