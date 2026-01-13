NHK大河ドラマ『豊臣兄弟』、第2回のタイトルは「願いの鐘」。早くも、戦国一の美女で悲劇のヒロインともいわれる「お市（宮粼あおい）」が印象的なかたちで登場しました。『豊臣兄弟！』小一郎(仲野太賀)と直(白石聖)、身分違いの結婚？絶望から武士の道へ…第2回放送を考察今回は、「願いの鐘」というモチーフを通し、織田信長（小栗旬）の“妹”が胸に秘めた祈りと、豊臣兄弟の“姉妹”が、鐘の音色で届ける祈り……家族