登山家の必須ウエアとして開発されたダウンジャケットが、冬のおしゃれアウターとして日本でも定着したのは1990年代のこと。近年は、一着あたり20万円はくだらない高級品が人気を集めており、実際に街を行き交う人たちが着ているダウンにはハイブランドのロゴが見えている。賃金水準はさして上昇していないなか、食品や日用品の価格高騰に悩む日本の一般市民が、なぜ高級ダウンを着用できているのか。ライターの宮添優氏が、正規