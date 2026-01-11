ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEが11日、公式YouTubeでライブ配信「Prologue to」を実施。突然の配信にファンが賑わいを見せている。【動画】突然ライブ配信されたミセスの“謎”映像とくに何の告知もなく始まったYouTubeライブ配信は、カメラの視点が霧の奥へと進んでいく映像となっている。この映像に視聴者から「なにこれ…！」「え？！！！」「新曲？」「宇宙やん」など驚きの反応が寄せられている。Mrs. GREEN APPLE