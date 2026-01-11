ＴＢＳの安住紳一郎アナウンサー（５２）が１１日、ＴＢＳラジオ「安住紳一郎の日曜天国」に出演。第１子の誕生を改めて報告した。安住アナは元日、同局系朝の情報番組「ＴＨＥＴＩＭＥ，」で「実はですね、昨年末に娘が生まれまして、家族が１人増えました。３２８８グラム、女の子が生まれました」と生報告。新年早々、ヘリコプターから第１子の出産を発表し、話題となった。ラジオでは、フリーの中澤有美子アナウンサー