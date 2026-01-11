11日午前、日本保守党の百田尚樹代表はNHKの報道番組に出演後、“衆議院解散”報道についての記者の質問に「準備は怠っていない」と答えた。【映像】「選挙やりすぎやろ」百田代表がコメント（実際の映像）記者から「通常国会の冒頭で衆議院解散との見方が広がっているが受け止めは」と問われると、百田代表は「ちょっと選挙やりすぎやろ、と思いますね。この1年半で国政選挙3回ですよ。政治家はね、これが仕事やと思って『ま