首相官邸に入る高市首相＝9日高市早苗首相が、23日召集予定の通常国会冒頭での衆院解散を検討していると自民関係者に伝えたことが分かった。関係筋が10日、明らかにした。首相は自らが掲げる「責任ある積極財政」の実現を見据え、衆院での政権基盤を強化する必要があると判断したもようだ。ただ、2026年度予算の3月末までの成立を優先させるべきだとの慎重論もある。衆院選日程は「1月27日公示、2月8日投開票」「2月3日公示、15