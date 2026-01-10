東京都大田区大森北のマンションで住人の音響設備会社社長・河嶋明宏さん（44）が殺害された事件で警視庁捜査１課大森署捜査本部は1月9日夜、同社営業部長の山中正裕容疑者（45）＝大田区＝を殺人容疑で逮捕した。2人は高校の同級生で、山中容疑者は「上司としての態度が気にいらず、意見するために自宅に行ったが逆ギレされて揉み合いになり、脅しのために持っていたナイフで首などを刺した」と任意聴取の段階で容疑を認めたとい