会社の社長や上司を装って社員にメールを送り、現金を振り込ませる詐欺が急増しているとして警視庁が注意を呼び掛けています。【映像】警視庁周辺の様子警視庁によりますと、会社の社長や上司を装って「LINEのグループを作成して招待して」とメールを送り、「取引相手の振込先情報を送るから今すぐお金を振り込んでくれ」などと現金を振り込ませる手口だということです。東京都内では去年12月中旬以降、18の企業で被害や相談