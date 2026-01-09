イオンは９日、クスリのアオキホールディングス（ＨＤ、石川県）との資本業務提携を解消すると発表した。アオキのガバナンス（企業統治）に対する姿勢を巡り、「イオンの理念や経営への考えと相いれず、提携の継続は会社や株主にとってリスクだ」と説明している。イオンは２００３年にアオキと資本業務提携を結んだ。昨年１１月２０日時点でアオキ株を１０・２％保有し、イオンの岡田元也会長がアオキの社外取締役を務めている