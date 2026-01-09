「サウナメッツァ大井町トラックス」のイメージ（画像：アトレ）。乗りものニュース

国内初となる路面電車型の「トラムサウナ」JR大井町駅に設置へ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • JR大井町駅に隣接する複合施設内に28日、商業ゾーンがオープンする
  • 国内初となる路面電車型のサウナ「トラムサウナ」が設置される予定
  • 営業時間は午前6時から翌深夜2時までで、男性浴室に設置される予定だ
