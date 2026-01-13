ニューストップ > 国内ニュース > 忙しい時「それはさておき動物」 PR企画 コラボニュース 忙しい時「それはさておき動物」 2026年1月13日 19時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと タクシー座席のモニターにふと目をやると、画面にすやすや眠るアライグマ？ 新年から放映中の、東急不動産初のタクシー内番組「それはさておき動物」 なぜ番組を？その理由は「心の余白を確保する時間を」という自然への想い ・「いきもの東急不動産」プロジェクトサイト tokyu-land.co.jp/ikimono 記事を読む おすすめ記事 客が感じた違和感「臭くない？と聞かれ空気清浄機をガンガン…」店の壁に女性遺体を遺棄 北海道日高町 2026年1月12日 20時51分 中国の安価な太陽光発電はいかにしてアフリカを変えたのか―香港メディア 2026年1月12日 9時30分 木村拓哉 能登行きの飛行機で高市首相と同便に 掛けられた言葉に「マジか!?」と驚く 2026年1月11日 19時40分 久米宏さん死去、81歳 「ニュースステーション」で報道番組に革命 「ザ・ベストテン」司会も 2026年1月13日 12時4分 宮崎のスーパー駐車場で1歳児ひかれ死亡 運転手の女性（47）が一時停止→右折の際に衝突か 2026年1月13日 12時9分