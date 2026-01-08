年明け早々、幸先のよい2026年初ゴールを決めた。U-21日本代表は7日のAFC U23アジアカップ・グループリーグ初戦シリア戦で5-0の勝利。FW道脇豊(ベフェレン)は後半アディショナルタイムに得たPKでチーム5点目を挙げた。「PKでのたかが1点。だけど、自分にとってはすごく大きな得点になった。2026年初得点というところでもあったので、いいスタートになった」と手応えを口にした。後半アディショナルタイム3分過ぎ、FW石橋瀬凪(