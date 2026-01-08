8日夕方、群馬県太田市で20代の男性が刃物で刺されて死亡する事件があり、警察はベトナム国籍の20代の男を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。警察によりますと、8日午後4時半頃、太田市牛沢町の住宅で、「意識がない、首を刺されたらしい」と通報がありました。住宅の敷地内には、20代の日本人の男性が首を刃物のようなもので刺され倒れていて、心肺停止の状態で病院に搬送されましたが、その後、死亡が確認されました。かけつ