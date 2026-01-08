米OpenAIは1月7日（現地時間）、健康・ウエルネスに特化したChatGPTの新機能「ChatGPT Health」を発表した。ユーザーは自身の電子医療記録やApple Health、MyFitnessPalといった健康管理アプリとChatGPTを直接連携させることが可能になり、個人の健康データに基づいた、よりパーソナライズされた回答を得られるようになる。OpenAIによると、世界で週に2億3000万人以上がChatGPTに健康やウェルネスに関する質問を投げかけているとい