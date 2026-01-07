お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光（60）が6日深夜放送のTBSラジオ「JUNK爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1・00）に出演。「第76回NHK紅白歌合戦」で司会を務めた、お笑いタレント・有吉弘行（51）に“同情”する場面があった。昨年末の「紅白」の話題になると、太田は「段取りひどかったじゃん?」と一言。「セットチェンジに時間がかかったと思うんだけど。まあ有吉が気の毒だなぁって」と同情していた。「要は“伸ばせ、