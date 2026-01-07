ベネズエラ・スリア州の石油ポンプ＝2027年7月/Federico Parra/AFP/Getty Images/File（CNN）トランプ米大統領は6日夜、ベネズエラが米国に対して、3000万〜5000万バレルの原油を引き渡すと明らかにした。原油は市場価格で販売され、その収益は米国が管理するという。トランプ氏はSNS「トゥルース・ソーシャル」への投稿で、「ベネズエラの暫定当局が、高品質で制裁対象の原油3000万〜5000万バレルを米国に引き渡すことを発表でき