象印マホービンは2026年1月21日に、複数に分割した底IHヒーターの出力を上げることによって、さらなるおいしさを実現した、コンパクトながら4合まで炊飯できる圧力IH炊飯ジャー「炎舞炊き」（NW-UU07）を発売する。カラーは黒、白の2色で、価格はオープン。●健康ニーズに応える「粒立ちがゆ」メニューを追加「炎舞炊き」（NW-UU07）では、底IHヒーターを4ブロックに分けて独立制御し、対角線上にある2基のヒーターを同時加熱