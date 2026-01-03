東ヨーロッパのブルガリアは1日から共通通貨「ユーロ」を導入しました。これにより「ユーロ圏」は21か国に拡大しました。ブルガリアは1日、通貨をこれまでの「レフ」から共通通貨「ユーロ」に切り替えました。ブルガリアはEU＝ヨーロッパ連合の加盟国で、今回の導入により「ユーロ圏」は21か国に拡大します。ロイター通信によりますと、ユーロ圏の通貨利用者は3億5000万人を超えることになるということです。ただ、通貨の変更をめ