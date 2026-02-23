韓国ナチュラルスキンケアブランド「ISOI（アイソイ）」が、「hwahae awards in Tokyo 2026」に参加。革新性や品質、ブランドストーリーなどが評価され、多数の出展ブランドの中から「目元集中ケアアイゲルパッチ」が保湿部門WINNERを獲得しました。注目を集める実力派アイテムです。 受賞アイテムの実力 受賞した「目元集中ケアアイゲルパッチ」は、3枚入297円（税込）、90枚入り2,640円（税込）の2タイプ展開。