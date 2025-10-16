株式会社 明治は、濃厚なコクとなめらかな食感、さっぱりとしたあと味で大人気の「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート」シリーズから「明治ブルガリア フローズンヨーグルトデザート ブルーベリー」を2025年9月29日より全国販売している。本商品は2023年にコンビニエンスストアで限定発売し、大反響を集めたという。【写真】このパッケージを見つけたら即買いして！さわやかな酸味とあと味のすっきり感がクセになる今回