町野修斗が所属するブンデスリーガ１部のボルシアMGは現地１月２日、プレミアリーグのトッテナムに所属する高井幸大をレンタルで獲得したことを発表した。レンタル期間は2026年６月30日まで。クラブの公式サイトによると、スポーツダイレクターのルーベン・シュレーダーは「コウタは長身でフィジカルが強く、スピードも抜群のセンターバックだ。すぐにチームに貢献できる力を持っている。新しい背番号14の登場が楽しみだ」と期