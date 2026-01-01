2026年2月13日（金）に全国公開となる『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』。万事屋キャストが新年のご挨拶と2026年の抱負を発表。そして明日2日には『銀魂 THE FINAL』が地上波発放送となる。＞＞＞ご挨拶動画のカットや『銀魂 THE FINAL』場面カットをチェック！（写真6点）コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、空知英秋により『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で連載されていた、大人気漫画『銀魂』。抱