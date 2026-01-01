2026年の干支は“午”。プロ野球の2リーグ制後、“午年”にリーグ優勝したチームを見ていきたい。＜セ・リーグ＞※☆は日本一1954年：中日 ☆1966年：巨人 ☆1978年：ヤクルト ☆1990年：巨人2002年：巨人 ☆2014年：巨人＜パ・リーグ＞※☆は日本一1954年：西鉄1966年：南海1978年：阪急1990年：西武 ☆2002年：西武2014年：ソフトバンク ☆1966年にリーグ優勝と日本一を達成した巨人は1990年以降、“午年”は毎回リーグ優勝