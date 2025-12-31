2025Ç¯¤Ë¼Ò²ñ¤ËÂç¤­¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó»ö·ï¡×¤È¤½¤Î¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñÄ´ººÊó¹ð½ñ¡×¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¼¹É®¤µ¤ì¤¿¸Å²ì»Ë·ò»á¤Î¿·´©¡¢¡Ø½¸ÃÄÀõÎ¸¡ÖÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿ÃË¤¿¤Á¡×¤Ï¤Ê¤¼Æ»¤ò¸í¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÀä»¿¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÉÍÅÄ·É»Ò»á¤Î¿äÁ¦¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÈÎ©·¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö¥Ý¥ê¥¿¥¹TV¡×¤Ç¡¢ÊÔ½¸Ä¹¤ÎÄÅÅÄÂç²ð»á¤ò¸ò¤¨¤Æ¤ÎÅ¤ÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤«¤é5²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤òµ­»ö¤È¤·¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ê¤¼¡Ø·ù