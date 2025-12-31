¡Ø½¸ÃÄÀõÎ¸¡Ù¤Ï¤Ê¤¼¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤È¤·¤Æ´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡©
2025Ç¯¤Ë¼Ò²ñ¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó»ö·ï¡×¤È¤½¤Î¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñÄ´ººÊó¹ð½ñ¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼¹É®¤µ¤ì¤¿¸Å²ì»Ë·ò»á¤Î¿·´©¡¢¡Ø½¸ÃÄÀõÎ¸¡¡¡ÖÍ¥½¨¤À¤Ã¤¿ÃË¤¿¤Á¡×¤Ï¤Ê¤¼Æ»¤ò¸í¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤òÀä»¿¤¹¤ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÉÍÅÄ·É»Ò»á¤Î¿äÁ¦¤Ë¤è¤ê¡¢ÆÈÎ©·¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ö¥Ý¥ê¥¿¥¹TV¡×¤Ç¡¢ÊÔ½¸Ä¹¤ÎÄÅÅÄÂç²ð»á¤ò¸ò¤¨¤Æ¤ÎÅ¤ÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤«¤é5²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¤½¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤òµ»ö¤È¤·¤Æ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤¼¡Ø·ù¤ï¤ì¤ëÍ¦µ¤¡Ù¤Î¸Å²ì¤µ¤ó¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤ò!?¡×¤È¤¤¤¦¶Ã¤
ÄÅÅÄÂç²ð¡Ê°Ê²¼¡¢ÄÅÅÄ¡Ë¡¡º£Æü¤Î¡Ö¥Ý¥ê¥¿¥¹TV¡×¤ÏÃø¼Ô¤ÎÊý¤ò¤ª¾·¤¤·¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ëÃø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼²ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢»ä¤ÎÎÙ¤Ë¤Ï¡ÖÊóÆ»¥è¥ß¥È¥WEEKLY¡×¤Ç¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëÉÍÅÄ·É»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÍÅÄ·É»Ò¡Ê°Ê²¼¡¢ÉÍÅÄ¡Ë¡¡¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÅÅÄ¡¡Ãø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼²ó¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÉÍÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤âº£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ëËÜ¤¬¡¢ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¶¯¤¯¤´¿äÁ¦¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡¢¸Å²ì»Ë·ò¤µ¤ó¤Î¡Ø½¸ÃÄÀõÎ¸¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤ÀÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î°ìºý¤Ç¤¹¡£¸Å²ì¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¸Å²ì»Ë·ò¡Ê°Ê²¼¡¢¸Å²ì¡Ë¡¡¤Ï¤¤¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÅÅÄ¡¡¤Þ¤º¡¢ËÍ¤È¸Å²ì¤µ¤ó¤ÎÀÜÅÀ¤«¤é¤ªÏÃ¤·¤¹¤ë¤È¡¢¤¸¤Ä¤Ï¸Å²ì¤µ¤ó¤È¤ÏÆ±¤¸1973Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢Æ±¤¤Ç¯¤ÎÊª½ñ¤¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö73²ñ¡×¤È¤¤¤¦¾ì¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬10Ç¯°Ê¾åÁ°¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»þ¤Î¸Å²ì¤µ¤ó¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½ÐÈÇ¶È³¦¤Ç¤ÏÇä¤ì¤Ã»Ò¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢À¤´ÖÅª¤Ë¤ÏÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ë¿¦¿Í¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡Ø·ù¤ï¤ì¤ëÍ¦µ¤¡Ù¤¬Âç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¡Ö73²ñ¡×¤Î¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¸Å²ì¡¡¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÉÍÅÄ¡¡»ä¤âº£²ó¡¢¤³¤ÎËÜ¤ÎÂÓ¤Ë¿äÁ¦Ê¸¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÅöÂå¿ï°ì¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤Î½ñ¤¼ê¡×¤À¤È¡£¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¡¢¸Å²ì¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÏÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÄÅÅÄ¡¡¤½¤¦¡£¤«¤Ã¤Á¤ê¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤ò¤Ä¤¯¤ëµ»½Ñ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸Å²ì¤µ¤ó¼«¿È¤Î»×¤¤¤¬°î¤ì¤¿¥¨¥â¤¤¤â¤Î¤Þ¤Ç½ñ¤±¤ë¡½¡½¤½¤ó¤Ê¸Å²ì¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎºÇ¿·´©¤ÇÁª¤ó¤À¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡£¤³¤ì¤Ï¿äÁ¦¼Ô¤ÎÉÍÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
ÉÍÅÄ¡¡¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¡×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤·¤«¤âÃæ³Ë¤Ë¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢½¸ÃÄÀõÎ¸¤È¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¡£»ä¤â¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£´ØÏ¢¤Î¹Ö±é¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¤Î¤Ê¤¤ÁÈ¿¥¤Ë¤Ï¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¥·¥ó¥¯¡×¤È¡Ö·ÐÏ©°ÍÂ¸¾É¡×¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£·ÐÏ©°ÍÂ¸¾É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢²áµî¤ÎÀ®¸ùÂÎ¸³¤ä´·½¬¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¥·¥ó¥¯¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ëº£²ó¤Î½¸ÃÄÀõÎ¸¡£
ÄÅÅÄ¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£
ÉÍÅÄ¡¡¤½¤ì¤Ç¡¢»ä¤Î¶Ã¤¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤È¤â¤È¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¤È¤¡¢¸Å²ì¤µ¤ó¤¬¤½¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ã°Ç°¤ËÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢Facebook¤Ë´¶ÁÛ¤ò½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤È¤¤Ë¤Í¡¢»ä¤â10Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¸Å²ì¤µ¤ó¤È¤Ï°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Î¡Ø·ù¤ï¤ì¤ëÍ¦µ¤¡Ù¤Î¸Å²ì¤µ¤ó¤¬¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ä¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¶¯¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶Ã¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿´¶ÁÛ¤â¡¢¤¹¤´¤¯Åª³Î¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸Å²ì¤µ¤ó¤È¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ªÏÃ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢ÊÌ¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤±¤É¡ÖÊ¸éº½Õ½©PLUS¡×¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÂÐÃÌ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¸Å²ì¡¡¤Ï¤¤¡£Ä´ººÊó¹ð½ñ¤Î¸øÉ½¤¬3·î31Æü¤Ç¡¢ÂÐÃÌ¤·¤¿¤Î¤¬4·î¤Ç¤·¤¿¡£
ÉÍÅÄ¡¡Ä´ººÊó¹ð½ñ¤ËºÙ¤¤ÉÕäµ¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Û¤ÉÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤«¡¢¤È¡£¤â¤Á¤í¤óÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¹¤´¤¯ÀºåÌ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÂÐÃÌ¤â¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤·¤¿¤é¼ýÏ¿¤Î¸å¤Ë¸Å²ì¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤òËÜ¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÌÂ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¡£
¸Å²ì¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ò¤â¤È¤ËËÜ¤ò½ñ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡£ÉÍÅÄ¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¸À¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡¢Æ§¤óÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
ÄÅÅÄ¡¡¤Ø¤¨¡¼¡ª ¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤ÎËÜ¤¬À¤¤Ë½Ð¤¿±Æ¤Î¸ùÏ«¼Ô¤ÏÉÍÅÄ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡£
¸Å²ì¡¡¤½¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¤ä¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¤ò¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¡×¤È¤·¤Æ¸ì¤ë°ÕµÁ
ÉÍÅÄ¡¡Ä¹Ç¯¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ä¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤¿¤Á¤¬È¯¿®¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤â¤¦¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤«¡Ö¤³¤³¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤À¤«¤é¡×¤È¥«¥Ã¥È¤¹¤ë´ðËÜ¾ðÊó¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎËÜ¤¬²è´üÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¸Å²ì¤µ¤ó¤¬¿¿¤Ã¤µ¤é¤ÊÆ¬¤ÇÄ´ººÊó¹ð½ñ¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢µ¿Ìä¤Ë´¶¤¸¤¿¤³¤È¤ò¤Ò¤È¤Ä¤º¤ÄËÄÂç¤ÊÊ¸¸¥¤ËÅö¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é¸À¸ì²½¤·¤Æ¡¢¿µ½Å¤ËÏÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ1ºý¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÅÅÄ¡¡¤·¤«¤â¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹·Ï¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é´©¹Ô¤·¤Æ¡£
ÉÍÅÄ¡¡¤½¤¦¡£¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£¤ä¡ÖÆ¯¤¯¡ß½÷À¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ËÜ¤ä¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¡¢¡ØÃËÀÃæ¿´´ë¶È¤Î½ªßá¡Ù¡ÊÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¤È¤¤¤¦ËÜ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤òÄ¹¤¯¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ä¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬½ñ¤¤¤¿ËÜ¤À¤ÈÆÏ¤¯ÈÏ°Ï¤Ë¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅÅÄ¡¡Âç·¿½ñÅ¹¤Î3³¬¤Ç¡Ö¼Ò²ñ³Ø¡×¤ä¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡×¤ÎÃª¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¸Å²ì¤µ¤ó¤¬¤³¤Î·Á¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢1³¬¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¥³¡¼¥Ê¡¼¤äÏÃÂê¤Î¿·´©¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÉÍÅÄ¡¡¤½¤ÎÅÀ¡¢ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Î´¶ÁÛ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡£
ÄÅÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤³¤ÎËÜ¤Î¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ë¡×¤Ç¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£²ó¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¡£¤³¤ì¡¢ËÍ¤âÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¤Î¤¹¤´¤¯Ê¬¸ü¤¤¤·¡¢ÆâÍÆÅª¤Ë¤âÁêÅöÇ»¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÉ¤ß»Ï¤á¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤Þ¤µ¤ËÎò»ËÅª¤ÊÊó¹ð½ñ¤Ç¡£
ÉÍÅÄ¡¡»ä¤â¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¸Å²ì¤µ¤ó¤Ï¡Öº²¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¡×¤À¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¸Å²ì¡¡¤Ï¤¤¡£¤·¤«¤â¤³¤ì¡¢Ä´ºº¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬2025Ç¯2·î1Æü¤Ç¡¢Êó¹ð½ñ¤Î¸øÉ½¤¬3·î31Æü¤À¤«¤é¼Â¼Á2¥«·î¼å¤Ç¤Þ¤È¤á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ÎÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¤³¤ì¤À¤±ËÄÂç¤ÊÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡¢ÌäÂê¤òÇÄ°®¤·¤Æ¡¢¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤ÎÄó¸À¤Þ¤Ç¤Þ¤È¤á¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤è¤Û¤É¤ÎÀÕÇ¤´¶¤È»ÈÌ¿´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤Ê¡¢¤È¡£¤¤Ã¤ÈÈà¤é¤ò¶î¤êÎ©¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë²£¤¿¤ï¤ëÌäÂê¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÁÈ¿¥¿Í¤ËÅê¤²¤«¤±¤¿¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¡¢ËÜÅö¤Ë¡Öº²¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÄÅÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤éËÜÅö¤ËÉ®°µ¤¬¶¯¤á¤Î¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ËÆÏ¤±¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Êµ¤³µ¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤ÊÊó¹ð½ñ¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£
ÉÍÅÄ¡¡¤½¤Î¡Öº²¡×¤¬¸Å²ì¤µ¤ó¤ÎËÜ¤Ë¤â¾è¤ê°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ÀµµÁ¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¸ì¤é¤ì¤ë¡Ö¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¡×
ÄÅÅÄ¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡¢Ä´ººÊó¹ð½ñ¤ÎÉ®°µ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÊÛ¸î»ÎÅª¤Ç¼ã´³¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤Ê¸¾Ï¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡ÖËÝÌõ¡×¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿ËÜ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¸Å²ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖËÝÌõ¡×¤¬¹ª¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ÎËÜ¤ÎÁ°È¾¤Ï¡¢Ä´ººÊó¹ð½ñ¤ÎÆÉ¤ß²ò¤¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤ó¡©¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤È²òÀâ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÇÈó¾ï¤Ë²ÄÆÉÀ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡Ö¤µ¤¹¤¬¸Å²ì¤µ¤ó¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤¤¤Á¤¤¤ÁÎã¼¨¤¬¤¦¤Þ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÉÍÅÄ¡¡Îã¼¨¡¢³Î¤«¤Ë¡£
ÄÅÅÄ¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¢¡¼¥ô¥£¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ë¥¹¤¬¾§¤¨¤¿¡Ö½¸ÃÄÀõÎ¸¡×¤Î²òÀâ¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö²«¶â¤Î3³ä¡×ÍýÏÀ¤È¤«¡¢¥»¥¯¥Ï¥é¤ÎÌäÂê¤È¤«¡¢ÀË½ÎÏ¤ÎÄêµÁ¤È¤«¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»ñÎÁ¤ËÅö¤¿¤ê¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ò¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤äÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î¸½¼Â¤ËÅ¬ÀÚ¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤Ê¤¬¤é¾Ò²ð¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦Îã¼¨¤Ã¤Æ¡¢Íý²ò¤ò½õ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢»È¤¤Êý¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤È¸í²ò¤ò¾·¤¯¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤ò¸Å²ì¤µ¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¹Í¤¨È´¤¤¤¿¤¦¤¨¤ÇÅ¬ÀÚ¤ÊÎã¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤Ï¤µ¤¹¤¬¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¸Å²ì¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÅÅÄ¡¡¤¢¤È¡¢¤³¤ÎËÜ¤Ï4¾Ï¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤½¤é¤¯¸Å²ì¤µ¤ó¤¬ºÇ¤â¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÇº¤ßÈ´¤¤¤Æ¹Í¤¨È´¤¤¤Æ½ñ¤¿Ê¤á¤¿¤³¤È¤ÏÂè4¾Ï¡Ê¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¡ÖÂº½Å¤µ¤ì¤ë¸¢Íø¡×¤¬¤¢¤ë¡Ë¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤³¤ÎºÇ½ª¾Ï¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤¿¤á¤Ë¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î3¾Ï¤¬¤¢¤ë¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ä¹¤¤»×¹Í¤ÎÎ¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ³¤½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎºÇ½ª¾Ï¤Ï¡¢¤â¤¦¸Å²ì¤µ¤ó¤Ë¤·¤«½ñ¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÍÅÄ¡¡¸Å²ì¤µ¤ó¡¢¤¤¤Þ¤ÎÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Î´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¸Å²ì¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ºÇ½ª¾Ï¤Ë½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤ÏËÁÆ¬¤Ç¤ªÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÄÅÅÄ¤µ¤ó¤È¤ÏÆ±µéÀ¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤Ã¤È¡Ö¿Í¸¢ÌäÂê¤Ë¼«³ÐÅª¤Ê¼«Ê¬¡×¤È¡Ö¿Í¸¢ÌäÂê¤ËÌµ¼«³Ð¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¡×¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤âÅö»ö¼Ô°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÅÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤³¤ì¤ÏÄ´ººÊó¹ð½ñ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤´¤È¤È¤·¤Æ¡Ö¥¤¥Æ¥Æ¥Æ¡×¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¸Å²ì¡¡¤¦¤ó¡£¤À¤«¤éËÍ¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î·Ð±Ä¿Ø¤Ë¡ÖÀµµÁ¤ÎÅ´ÄÈ¡×¤ò²¼¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤à¤·¤í¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÅª¤Ê¼«Ê¬¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â³Î¼Â¤Ë¤¤¤¿¤·¡¢¤¤¤Þ¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤â´Þ¤á¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢º£²ó¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤ò·Àµ¡¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡ÖÀµµÁ¡×¤ò¿¶¤ê¤«¤¶¤¹Î©¾ì¤«¤é½ñ¤«¤ì¤¿ËÜ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
