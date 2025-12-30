もし20年以上前、KDDI株に100万円を投資し、一度も売らずにそのまま放置していたら、資産はいくらになっていたでしょうか。 KDDIは24期連続で増配が見込まれ、配当金は約53倍に拡大しています。株価も長期的に右肩上がりで推移しており、値上がり益と配当再投資による複利効果を組み合わせた資産成長が期待できます。 本記事では、当時100万円を投じて長期保有した場合、資産がどのように推移したのかをシミュレー