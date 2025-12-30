彼氏の友達と会うことには試験的な側面もあります。友達を敵にまわしてしまうと、つきあう上で大きな障害となりますし、逆に愛嬌を振りまきすぎても、彼氏がヘソを曲げてしまうことがあります。では、どういった行動がよい結果につながるのでしょうか。【１】人の発言には笑ってリアクションする楽しくもないのにヘラヘラするのはバカらしいけれど、とにかくよく笑う女性は好感度が高い上に、場も一気に盛り上がります。【２】ひと