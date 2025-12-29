メキシコ南部オアハカ州ニサンダ近くで横転した車両＝28日（ロイター＝共同）【ロサンゼルス共同】メキシコ南部オアハカ州ニサンダ近くで28日、旅客列車が脱線し、路線を管轄する海軍省は少なくとも13人が死亡し、98人が負傷したと発表した。乗客乗員250人が乗っていた。捜査当局が脱線原因を調べている。現地メディアは、山沿いのカーブで脱線した車両の画像を報じた。一部の車両は斜面を滑り落ちた。路線は2023年に開通し