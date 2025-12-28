「12月28日」。今日は何の日でしょう？答えは「大日本相撲協会設立の日」！1925（大正14）年12月28日、「大日本相撲協会」の設立が許可されました。2025（令和7）年で大日本相撲協会設立から100周年を迎えます。設立から100周年。2025年は記念事業で盛り上がる！相撲は五穀豊穣を祈る神事を起源としており、720（養老4）年に完成したとされる日本最古の勅撰国史『日本書紀』にも記述があります。現代では日本の“国技”として親し