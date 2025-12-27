ALLDAY PROJECTのアニーが、「アイドルという選択に後悔はない」と改めて思いを語った。【写真】上半身布1枚だけのアニー2025年にアイドルデビューを果たした、韓国・新世界グループのチョン・ユギョン会長の長女アニー（本名ムン・ソユン）。男女混合グループ「ALLDAY PROJECT」の一員として新たな世界に踏み出した彼女が、波乱もあったデビュー初年度を振り返り、アイドル活動への深い愛情と確信を明かした。アニーは12月24日、