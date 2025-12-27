突然ですが、「学祭」が何の略か知っていますか?実は学生祭じゃない…!?気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「学園祭」でした！学祭とは「学園祭」を省略した言葉です。主に中学校・高校・大学などの教育機関で行われる行事を指し、在校生が中心となって企画・運営を行う点が特徴です。学祭では、クラスやサークル、研究室などが出店を出したり、展示や発表、舞台企画を行ったりするなど、普段の授業とは異なる形で学校生