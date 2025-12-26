１７歳のシンデレラガールが五輪の切符を手に――。来年２月のミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子の日本代表に、千葉県市川市在住の中井亜美選手（ＴＯＫＩＯインカラミ）が選ばれた。愛知県で４〜６日に行われたグランプリ（ＧＰ）ファイナルで日本人最高の２位、１９〜２１日の全日本選手権で４位に入ったことが評価され、シニア本格参戦１年目で快挙を成し遂げた。（渋谷功太郎）「夢だった五輪の出場権を得られ