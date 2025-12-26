楽天の津留崎大成投手（28）が26日、自身のX（旧ツイッター）を更新。宅地建物取引士資格試験に合格したことを報告した。「宅地建物取引士資格試験に合格しました」と書き出し、「野球以外の時間を使い勉強し、39点で合格しました」と点数も公表した。「“野球に集中してない”ということは一切なく、野球に100％集中した上で勉強しました」と明かし、「外食や映画、Netflixなどでリフレッシュする時間を使い勉強しただけな