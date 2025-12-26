知人女性から性暴力を受けたと訴えられ（のちに和解）、最後は汚職で逮捕・起訴された大阪府岸和田市の永野耕平前市長。学歴詐称疑惑に怪しげな“卒業証書”のチラ見せで抵抗したが、結局失職し出直し市長選で惨敗した静岡県伊東市の田久保眞紀前市長…。今年はトンデモ首長が次々と没落する年になったが、再起をあきらめない人もいる。部下職員とラブホテルに通った前橋市の小川晶前市長（43）は、自分が起こした混乱による市民の