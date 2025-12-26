私はシングルマザーのハルミ。リュウタの謎発言は、思い込みの激しいエンドウさんの虚偽情報が原因だとわかりました。たった1枚の「母の誕生日ランチ」の写真が、再婚間近の証拠にされたなんて意味がわかりません。リュウタに電話して、冷静に再婚はないと否定。リュウタは納得していないのか、ブツブツと言っています。そこで「豪華なランチと養育費は無関係」とキッパリ言ってのけると、ようやくリュウタは静かになりました。こ