NHKは25日、大みそかの「第76回紅白歌合戦」（後7・20)に歌手・矢沢永吉(76)が特別企画で出場すると発表した。13年ぶり3回目の出場となる。矢沢は1972年にロックバンド・キャロルでデビューし、1975年からはソロアーティストとして活躍。ロック界のカリスマとして数々の伝説を残し、日本の音楽シーンをけん引し続けてきた。今年11月には、日本のアーティスト史上最年長となる76歳での東京ドーム公演を開催し、2日間でおよそ1