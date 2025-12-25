カブとホタテのホワイトリースサラダ【材料】（4人分）カブ 5個塩 適量ホタテ(刺身用) 6個レモン汁 1/2個分塩 適量ホワイトペッパー 適量<ドレッシング>レモン汁 1/2個分(大さじ 1.5)オリーブ油 大さじ 1白ワインビネガー 大さじ 1砂糖 小さじ 2塩 適量ホワイトペッパー 適量カシューナッツ(なくてもOK) 適量白コショウ(粒) 5粒【作り方】1、ドレッシングの材料を合わせておく。白ワインビネガーを使ったほうがフルーティーな味わいが出ますが、なければお酢でも代用可能です。2、カブは皮を剥きスライスして塩をまぶし、しばらく置いておく。3、ホタテは3枚にスライスし、レモン汁、塩、ホワイトペッパーを混ぜたものに漬ける。2分ほどおいたら取り出す。4、カブの水気をよく拭き取る。5、(3)と(4)をリース形になるように盛る。内側のカブは、半分に折って盛りつけると立体感が出る。6、潰した白コショウとカシューナッツを散らす。(1)のドレッシングを回しかける。可愛く仕上げたい場合は、ピンクペッパーなどを散らしても◎。ナッツはほかにアーモンドやクルミもよく合います。【このレシピのポイント・コツ】カブとホタテを使った前菜です。リースのように盛り付ければ、クリスマス気分も高まります。立体的に仕上げるのがポイント。