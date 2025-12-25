並べるだけ！簡単なのに豪華見えする「クリスマスリースサラダ」の人気レシピTOP3
クリスマスシーズンになると、テーブルを華やかに彩る料理が欲しくなりますよね。そんな時にぴったりなのが、リース型に盛り付けるサラダです。
いつもの野菜をリース状に並べるだけで、まるでお店のようなおしゃれな一品に大変身!見た目が美しいだけでなく、野菜もたっぷり摂れて栄養バランスも◎。特別な日のおもてなしにも、家族とのホームパーティーにも喜ばれること間違いなしです。今回は、クリスマスを盛り上げるリースサラダの人気レシピランキングTOP3をご紹介します!
■【人気レシピNo.1】並べるだけで華やか!簡単リースサラダ
堂々の第1位は、15分でパパッと完成する「リース状に並べるだけ!リースサラダ」です。このレシピが人気の理由は、なんといってもその手軽さ。野菜をリース型に並べるだけで、まるでクリスマスリース飾りのような華やかなサラダが完成します。色とりどりの野菜が食卓を明るく彩り、お子さまも喜んで野菜を食べてくれますよ。特別な技術は不要なのに、見た目は本格的!忙しいクリスマス当日でも余裕で作れるのが嬉しいポイントです。
■【2位以降も絶品ぞろい】リースサラダの人気レシピ
第2位は、カルパッチョ仕立ての上品なホワイトリースサラダです。真っ白なカブとプリッとしたホタテの組み合わせが、まるでレストランのような洗練された味わいを生み出します。132Kcalとヘルシーなのも魅力的!クリスマスのコース料理の前菜として出せば、ゲストから「おしゃれ!」と歓声が上がること間違いなしです。
第3位は、春巻きの皮で作ったカリカリリボンがアクセントのリースサラダです。サクサクっとした食感が新鮮で、野菜だけのサラダとは一味違う楽しい食べ応えが魅力。見た目も味も華やかで、クリスマスパーティーの主役級サラダになりますよ。リボンの飾りが可愛らしく、お子さまウケも抜群です!
■クリスマスの食卓を彩る特別な一皿に
リース型のサラダは、クリスマスディナーの前菜としてはもちろん、ホームパーティーの主役としても大活躍。大皿に盛り付ければ、みんなでワイワイ取り分けて楽しめます。野菜は事前にカットして冷蔵庫で保存しておけば、当日は並べるだけでOK!時短テクニックを活用して、余裕を持ってクリスマスの準備を進めましょう。彩り豊かなリースサラダで、今年のクリスマスを特別な思い出にしてくださいね。
(E・レシピ編集部)
いつもの野菜をリース状に並べるだけで、まるでお店のようなおしゃれな一品に大変身!見た目が美しいだけでなく、野菜もたっぷり摂れて栄養バランスも◎。特別な日のおもてなしにも、家族とのホームパーティーにも喜ばれること間違いなしです。今回は、クリスマスを盛り上げるリースサラダの人気レシピランキングTOP3をご紹介します!
堂々の第1位は、15分でパパッと完成する「リース状に並べるだけ!リースサラダ」です。このレシピが人気の理由は、なんといってもその手軽さ。野菜をリース型に並べるだけで、まるでクリスマスリース飾りのような華やかなサラダが完成します。色とりどりの野菜が食卓を明るく彩り、お子さまも喜んで野菜を食べてくれますよ。特別な技術は不要なのに、見た目は本格的!忙しいクリスマス当日でも余裕で作れるのが嬉しいポイントです。
リース状に並べるだけ！リースサラダ
【材料】（2人分）
スモークサーモン 50g
黄パプリカ 1/4個
キュウリ 1/4本
ゆで卵 1個
ベビーリーフ 1袋
カッテージチーズ 大さじ 2
イタリアンドレッシング(市販品) 適量
【下準備】
1、スモークサーモンが大きい場合は、食べやすい大きさに切る。
2、黄パプリカは星型で抜き、キュウリ、ゆで卵は輪切りにする。
【作り方】
1、器にベビーリーフをリース状に盛り、スモークサーモン、黄パプリカ、キュウリ、ゆで卵をのせる。
2、(1)にカッテージチーズを散らし、イタリアンドレッシングをかける。
【材料】（2人分）
スモークサーモン 50g
黄パプリカ 1/4個
キュウリ 1/4本
ゆで卵 1個
ベビーリーフ 1袋
カッテージチーズ 大さじ 2
イタリアンドレッシング(市販品) 適量
【下準備】
1、スモークサーモンが大きい場合は、食べやすい大きさに切る。
2、黄パプリカは星型で抜き、キュウリ、ゆで卵は輪切りにする。
【作り方】
1、器にベビーリーフをリース状に盛り、スモークサーモン、黄パプリカ、キュウリ、ゆで卵をのせる。
2、(1)にカッテージチーズを散らし、イタリアンドレッシングをかける。
■【2位以降も絶品ぞろい】リースサラダの人気レシピ
【No.2】上品な味わい!カブとホタテのホワイトリースサラダ
第2位は、カルパッチョ仕立ての上品なホワイトリースサラダです。真っ白なカブとプリッとしたホタテの組み合わせが、まるでレストランのような洗練された味わいを生み出します。132Kcalとヘルシーなのも魅力的!クリスマスのコース料理の前菜として出せば、ゲストから「おしゃれ!」と歓声が上がること間違いなしです。
カブとホタテのホワイトリースサラダ
【材料】（4人分）
カブ 5個
塩 適量
ホタテ(刺身用) 6個
レモン汁 1/2個分
塩 適量
ホワイトペッパー 適量
<ドレッシング>
レモン汁 1/2個分(大さじ 1.5)
オリーブ油 大さじ 1
白ワインビネガー 大さじ 1
砂糖 小さじ 2
塩 適量
ホワイトペッパー 適量
カシューナッツ(なくてもOK) 適量
白コショウ(粒) 5粒
【作り方】
1、ドレッシングの材料を合わせておく。
白ワインビネガーを使ったほうがフルーティーな味わいが出ますが、なければお酢でも代用可能です。
2、カブは皮を剥きスライスして塩をまぶし、しばらく置いておく。
3、ホタテは3枚にスライスし、レモン汁、塩、ホワイトペッパーを混ぜたものに漬ける。2分ほどおいたら取り出す。
4、カブの水気をよく拭き取る。
5、(3)と(4)をリース形になるように盛る。内側のカブは、半分に折って盛りつけると立体感が出る。
6、潰した白コショウとカシューナッツを散らす。(1)のドレッシングを回しかける。
可愛く仕上げたい場合は、ピンクペッパーなどを散らしても◎。ナッツはほかにアーモンドやクルミもよく合います。
【このレシピのポイント・コツ】
カブとホタテを使った前菜です。リースのように盛り付ければ、クリスマス気分も高まります。立体的に仕上げるのがポイント。
【材料】（4人分）
カブ 5個
塩 適量
ホタテ(刺身用) 6個
レモン汁 1/2個分
塩 適量
ホワイトペッパー 適量
<ドレッシング>
レモン汁 1/2個分(大さじ 1.5)
オリーブ油 大さじ 1
白ワインビネガー 大さじ 1
砂糖 小さじ 2
塩 適量
ホワイトペッパー 適量
カシューナッツ(なくてもOK) 適量
白コショウ(粒) 5粒
【作り方】
1、ドレッシングの材料を合わせておく。
白ワインビネガーを使ったほうがフルーティーな味わいが出ますが、なければお酢でも代用可能です。
2、カブは皮を剥きスライスして塩をまぶし、しばらく置いておく。
3、ホタテは3枚にスライスし、レモン汁、塩、ホワイトペッパーを混ぜたものに漬ける。2分ほどおいたら取り出す。
4、カブの水気をよく拭き取る。
5、(3)と(4)をリース形になるように盛る。内側のカブは、半分に折って盛りつけると立体感が出る。
6、潰した白コショウとカシューナッツを散らす。(1)のドレッシングを回しかける。
可愛く仕上げたい場合は、ピンクペッパーなどを散らしても◎。ナッツはほかにアーモンドやクルミもよく合います。
【このレシピのポイント・コツ】
カブとホタテを使った前菜です。リースのように盛り付ければ、クリスマス気分も高まります。立体的に仕上げるのがポイント。
【No.3】カリッと食感が楽しい!リボンリースサラダ
第3位は、春巻きの皮で作ったカリカリリボンがアクセントのリースサラダです。サクサクっとした食感が新鮮で、野菜だけのサラダとは一味違う楽しい食べ応えが魅力。見た目も味も華やかで、クリスマスパーティーの主役級サラダになりますよ。リボンの飾りが可愛らしく、お子さまウケも抜群です!
リボンリースサラダ
【材料】（4人分）
春巻きの皮 1.5枚
ベビーリーフ 50ｇ
ベビースピナッチ 50ｇ
プチトマト(赤) 3個
プチトマト(黄) 3個
モッツァレラチーズ 1袋
生ハム 12枚
ラディッシュ 4個
揚げ油 適量
【下準備】
1、ベビーリーフ、ベビースピナッチ、プチトマトは洗って水気をきっておく。
2、モッツァレラチーズが大きい場合は薄切りにする。
3、春巻きの皮を4等分し、その端をさらに切り、5mmの帯を作っておく。
4、ラディッシュは洗って飾り切りにしておく。
【作り方】
1、春巻きの皮にひだを寄せ、帯でひと巻きし、分量外の水溶き片栗粉をつけて留める。余分なところは切る。低温の揚げ油でキツネ色になるまで揚げる。
2、丸い器にモッツァレラチーズ、生ハムを交互に並べ、その上からベビーリーフ、ベビースピナッチを被せるようにのせる。
3、春巻きの皮のリボン、プチトマト、ラディッシュを飾ってできあがり。
【材料】（4人分）
春巻きの皮 1.5枚
ベビーリーフ 50ｇ
ベビースピナッチ 50ｇ
プチトマト(赤) 3個
プチトマト(黄) 3個
モッツァレラチーズ 1袋
生ハム 12枚
ラディッシュ 4個
揚げ油 適量
【下準備】
1、ベビーリーフ、ベビースピナッチ、プチトマトは洗って水気をきっておく。
2、モッツァレラチーズが大きい場合は薄切りにする。
3、春巻きの皮を4等分し、その端をさらに切り、5mmの帯を作っておく。
4、ラディッシュは洗って飾り切りにしておく。
【作り方】
1、春巻きの皮にひだを寄せ、帯でひと巻きし、分量外の水溶き片栗粉をつけて留める。余分なところは切る。低温の揚げ油でキツネ色になるまで揚げる。
2、丸い器にモッツァレラチーズ、生ハムを交互に並べ、その上からベビーリーフ、ベビースピナッチを被せるようにのせる。
3、春巻きの皮のリボン、プチトマト、ラディッシュを飾ってできあがり。
■クリスマスの食卓を彩る特別な一皿に
リース型のサラダは、クリスマスディナーの前菜としてはもちろん、ホームパーティーの主役としても大活躍。大皿に盛り付ければ、みんなでワイワイ取り分けて楽しめます。野菜は事前にカットして冷蔵庫で保存しておけば、当日は並べるだけでOK!時短テクニックを活用して、余裕を持ってクリスマスの準備を進めましょう。彩り豊かなリースサラダで、今年のクリスマスを特別な思い出にしてくださいね。
(E・レシピ編集部)