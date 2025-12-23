俳優の女性2人に性的暴行を加えた罪に問われた映画監督の榊英雄被告に対し、検察側は懲役10年を求刑しました。映画監督の榊英雄被告は2015年と2016年、当時20代だった俳優の女性2人に対し、演技指導と称したり監督の立場を利用したりして性的暴行を加えた罪に問われています。23日の裁判で、検察側は「監督と駆け出しの俳優という圧倒的な立場の差を認識し女性を性欲のはけ口として利用しており、犯行態様は卑劣で悪質というほかな